Пол Скоулз отреагировал на невыход Роналду в стартовом составе в матче с «Эвертоном»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал отсутствие форварда Криштиану Роналду в стартовом составе «красных дьяволов» на матч 7-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:1). Португалец вышел на замену на 57-й минуте.
«Я хочу сказать, что в последних матчах, особенно в игре с «Эвертоном», «Манчестер Юнайтед» не мог себе позволить предоставить отдых ведущим игрокам. Команда пока не настолько хороша, чтобы давать основным футболистам отдыхать. «МЮ» должен ставить своих лучших игроков в стартовом составе», — сказал Скоулз в подскасте The Overlap.
В турнирной таблице АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера занимает четвёртое место.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
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