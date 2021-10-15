В украинском клубе зафиксирована серьёзная вспышка коронавируса
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В футбольном клубе «Рух» (Львов, Украина) зафиксирована серьёзная вспышка коронавирусной инфекции. COVID-19 выявили у 11 игроков команды, информирует Tribuna со ссылкой на телепрограмму «Футбол NEWS».
Согласно сведениям источника, полузащитник «Руха» Павел Ориховский перенёс коронавирус в максимально сложной форме. Пик заболевания уже пройден, футболист идёт на поправку. Кроме того, коронавирус был выявлен ещё и у сотрудников клуба — двое из них госпитализированы. Известно, что положительные тесты на ковид сдали все вратари команды.
На данный момент львовский «Рух» приостановил тренировки и ушёл на карантин. По причине этого перенесён матч 11-го тура украинской Премьер-лиги с «Ингульцом», который должен был состояться 17 октября.
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