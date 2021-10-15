«Кофе и мотивация». Криштиану Роналду опубликовал фото в нижнем белье

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал фото в нижнем белье с чашкой кофе.
«Самое необходимое с утра: кофе и мотивация», — написал Роналду.
Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.
На минувшей неделе 36-летний португалец был признан лучшим игроком сентября в английской Премьер-лиге. В нынешнем розыгрыше АПЛ нападающий провёл четыре матча и забил три гола.
Криштиану стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».
Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
Самые опасные моменты Роналду после возвращения в АПЛ
- 15 октября 2021
-
12:25
-
12:24
-
12:20
-
11:58
-
11:57
-
11:48
-
11:38
-
11:37
-
11:25
-
11:15
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:47
-
10:44
-
10:30
-
10:18
-
10:17
-
10:15
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:25
-
09:00
-
08:44
-
08:24
-
07:43
-
07:23
-
06:10
-
05:41
-
04:34
-
02:31
-
00:55
-
00:39
-
00:31