«Кофе и мотивация». Криштиану Роналду опубликовал фото в нижнем белье

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал фото в нижнем белье с чашкой кофе.

«Самое необходимое с утра: кофе и мотивация», — написал Роналду.

Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.

На минувшей неделе 36-летний португалец был признан лучшим игроком сентября в английской Премьер-лиге. В нынешнем розыгрыше АПЛ нападающий провёл четыре матча и забил три гола.

Криштиану стал игроком «МЮ» 27 августа, перейдя из туринского «Ювентуса». Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал».

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