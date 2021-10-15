Перейра объяснил, почему отстранённый Казарцев участвовал в сборах арбитров РПЛ

Глава департамента судейства РФС Витор Перейра объяснил, почему в недавних двухдневных сборах арбитров РПЛ участвовал отстранённый от работы до конца года Василий Казарцев.

«Если футболист пропускает матчи из-за дисквалификации, он всё равно продолжает тренироваться с командой. Здесь такая же ситуация, Василий — часть нашей команды. Пока что он отстранён, но всё равно будет работать вместе с нами», — приводит слова Перейры «Матч ТВ».

Напомним, Казарцев отвечал за VAR на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Краснодар». Команды сыграли вничью. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0. В добавленное время судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА после попадания мяча в руку защитника Игоря Дивеева. VAR, несмотря на, казалось бы, очевидность эпизода, заключил, что 11-метровый не должен быть назначен.