Стала известна дата жеребьёвки стыковых матчей отбора к чемпионату мира

Жеребьёвка стыковых матчей европейского отборочного турнира чемпионата мира по футболу в Катаре состоится 26 ноября в Цюрихе, сообщает пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский в своём «твиттере».
Напомним, сборная России по футболу после победы над Словенией (2:1) в матче 8-го тура отбора ЧМ-2022 гарантировала себе минимум второе место в группе H. Вместе с ним подопечные Валерия Карпина как минимум примут участие в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ.
Россияне набрали 19 очков и за два матча до завершения квалификации возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Отметим, что Россия также гарантировала себе участие в стыковых матчах.
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