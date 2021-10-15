Стала известна дата жеребьёвки стыковых матчей отбора к чемпионату мира

Жеребьёвка стыковых матчей европейского отборочного турнира чемпионата мира по футболу в Катаре состоится 26 ноября в Цюрихе, сообщает пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский в своём «твиттере».



Напомним, сборная России по футболу после победы над Словенией (2:1) в матче 8-го тура отбора ЧМ-2022 гарантировала себе минимум второе место в группе H. Вместе с ним подопечные Валерия Карпина как минимум примут участие в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ.



Россияне набрали 19 очков и за два матча до завершения квалификации возглавляют таблицу группы. Команда Валерия Карпина уже не сможет занять место ниже второго, так как отрыв от третьего и четвёртого места составляет 9 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Отметим, что Россия также гарантировала себе участие в стыковых матчах.

Новость по теме Сборная России гарантировала себе минимум второе место в группе отбора ЧМ-2022