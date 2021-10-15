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«Краснодар» сделал памятный подарок Роману Широкову

«Краснодар» сделал памятный подарок Роману Широкову
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«Краснодар» подарил своему бывшему полузащитнику Роману Широкову памятный подарок – рамку, в которой расположена майка «быков» с номером и фамилией игрока, а также вырезки из газет и журналов, на которых Широков запечатлён в качестве футболиста «Краснодара».

«Большое спасибо футбольному клубу «Краснодар» и Сергею Николаевичу Галицкому за прекрасный подарок», — написал Широков в своём «инстаграме» под фото с подарком.

Напомним, Роман Широков имел два периода выступлений за «Краснодар» на правах аренды. В первом случае игрок отправился в полугодовую аренду из «Зенита», во втором случае – из «Спартака». Также на закате своей карьеры Широков успел поиграть за московский ЦСКА. Ранее, помимо упомянутых клубов, он защищал цвета «Истры», «Торпедо», «Сатурна», «Рубина» и «Химок». Роман завершил карьеру летом 2016 года.

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