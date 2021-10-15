Тренер «Крыльев Советов» призвал расширить РПЛ до 18 команд

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд.
«По мне, нужно сделать 18 команд в лиге. Дебютанты отняли много очков у лидеров. У нас аутсайдеры точно отнимают очков у лидеров больше, чем в Англии и Испании. Это говорит о конкурентоспособности. У нас есть достаточно инфраструктуры у команд в ФНЛ. Думаю, если есть возможность сделать в календаре больше на четыре игры, то лучше оставить гладкий чемпионат, чем усложнять систему», — приводит слова Осинькина «РБ-Спорт».
Напомним, на данный момент в элитном дивизионе чемпионата России выступают 16 команд. «Крылья Советов» под руководством Осинькина занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков в 10 матчах РПЛ.
- 15 октября 2021
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