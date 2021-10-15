Стивен Джеррард: не хочу реагировать на слухи о «Ньюкасле»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал информацию, что он является одним из главных претендентов на пост наставника «Ньюкасл Юнайтед». На прошлой неделе новым владельцем «сорок» стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. Это породило слухи о возможном увольнении нынешнего главного тренера Стива Брюса.

«Я не хочу реагировать на эти слухи, учитывая, что главным тренером команды является человек, которого я очень уважаю. Я занимаю свой пост здесь и сосредоточен на своей работе. Конечно, я слежу за «Ньюкаслом», ведь впереди 1000-й матч Брюса. Это большая личность, у нас прекрасные отношения. Я с нетерпением жду его 1000-й игры, это потрясающее достижение.

Я бы не хотел, чтобы обо мне распускали слухи. То, что происходит сейчас с «Ньюкаслом», очень интересно. Болельщики клуба этого заслуживают как никто другой. Думаю, в футбольном мире сейчас все внимательно следят за этим клубом. Но я не хочу комментировать слухи и желаю Стиву всего лучшего», — цитирует Джеррарда Mirror.

17 октября «Ньюкасл» в 8-м туре английской Премьер-лиги примет «Тоттенхэм Хотспур».

Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»