Московский «Спартак» намерен выкупить права на клубный гимн, переговоры уже ведутся

Московский «Спартак» намерен выкупить права на клубный гимн за 30 млн рублей. Этот факт подтвердил автор музыки гимна, известный российский продюсер и музыкант Виктор Дробыш, добавив, что переговоры сторон по этому поводу уже ведутся.

«Об этом речь сейчас и идёт, это правда. Уже ведутся переговоры», — приводит слова Дробыша Metaratings.ru.

Напомним, клубный гимн «Спартака» был создан и утверждён в 2010 году. Композитором музыки стал упомянутый ранее российский продюсер и музыкант Виктор Дробыш. Текст написал Роман Емельянов, а в роли исполнителя композиции, олицетворяющей клуб, выступил бывший солист группы «Ария» Валерий Кипелов.

Примечательно, что Кипелов и Дробыш являются поклонниками московского «Спартака».