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Московский «Спартак» намерен выкупить права на клубный гимн, переговоры уже ведутся

Московский «Спартак» намерен выкупить права на клубный гимн, переговоры уже ведутся
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Московский «Спартак» намерен выкупить права на клубный гимн за 30 млн рублей. Этот факт подтвердил автор музыки гимна, известный российский продюсер и музыкант Виктор Дробыш, добавив, что переговоры сторон по этому поводу уже ведутся.

«Об этом речь сейчас и идёт, это правда. Уже ведутся переговоры», — приводит слова Дробыша Metaratings.ru.

Напомним, клубный гимн «Спартака» был создан и утверждён в 2010 году. Композитором музыки стал упомянутый ранее российский продюсер и музыкант Виктор Дробыш. Текст написал Роман Емельянов, а в роли исполнителя композиции, олицетворяющей клуб, выступил бывший солист группы «Ария» Валерий Кипелов.

Примечательно, что Кипелов и Дробыш являются поклонниками московского «Спартака».

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