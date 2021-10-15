«Спартак» стал лучшим клубом России по вовлечённости в соцсетях по итогам сентября

«Спартак» занял первое место по вовлечённости пользователей в социальных сетях по итогам сентября в России, сообщает интернет-портал Deportes&Finanzas.
По информации источника, за прошлый месяц в соцсетях красно-белых зарегистрировано 9,17 млн взаимодействий (к ним относятся лайки, комментарии и репосты записей). Вторым по популярности стал «Зенит» из Санкт-Петербурга (4,86 млн). На третьем место оказалось московское «Динамо» (2,36 млн).
Ранее стало известно, что «Зенит» завоевал награду на международной премии в области создания футбольного контента – Football Content Awards. Клуб из Санкт-Петербурга смог стать лучшим в номинации «Лучший зарубежный футбольный клуб за пределами Англии». «Зенит» опередил «Селтик», «Барселону», «Милан», «Рому», сборную Италии, «Интер», московский «Спартак» и других номинантов. В прошлом году эту награду получила дортмундская «Боруссия».
- 15 октября 2021
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