Патрис Эвра: после ссоры мы с Видичем 3 месяца не разговаривали друг с другом

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал историю о ссоре с бывшим партнёром по клубу Неманьей Видичем.

«Однажды мы поссорились и не разговаривали друг с другом три месяца. Мы играли вместе, но не говорили друг другу ни слова. Я не говорил ему двигаться влево или вправо. Он тоже молчал. Фергюсону даже пришлось поменять позицию Рио Фердинанда, чтобы мы с Видичем не были рядом.

Так продолжалось три месяца. Затем после игры он подошёл ко мне в раздевалке и «дал пять». Все в команде сказали «наконец-то», потому что мы были лучшими друзьями, Вида и я. У нас большая совместная история. Я его обожаю. У нас возникали трудности, но мы были настоящими, я и он. Если мы делали что-то не так, то спорили, но отношения всё равно были прекрасными», — цитирует Эвра Mirror.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

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