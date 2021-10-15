Патрис Эвра: после ссоры мы с Видичем 3 месяца не разговаривали друг с другом

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал историю о ссоре с бывшим партнёром по клубу Неманьей Видичем.
«Однажды мы поссорились и не разговаривали друг с другом три месяца. Мы играли вместе, но не говорили друг другу ни слова. Я не говорил ему двигаться влево или вправо. Он тоже молчал. Фергюсону даже пришлось поменять позицию Рио Фердинанда, чтобы мы с Видичем не были рядом.
Так продолжалось три месяца. Затем после игры он подошёл ко мне в раздевалке и «дал пять». Все в команде сказали «наконец-то», потому что мы были лучшими друзьями, Вида и я. У нас большая совместная история. Я его обожаю. У нас возникали трудности, но мы были настоящими, я и он. Если мы делали что-то не так, то спорили, но отношения всё равно были прекрасными», — цитирует Эвра Mirror.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
Главные события АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.
- 15 октября 2021
-
15:30
-
15:20
-
15:14
-
15:07
-
15:02
-
14:45
-
14:28
-
14:23
-
14:07
-
13:58
-
13:46
-
13:44
-
13:31
-
13:29
-
13:21
-
12:57
-
12:25
-
12:24
-
12:20
-
11:58
-
11:57
-
11:48
-
11:38
-
11:37
-
11:25
-
11:15
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:47
-
10:44
-
10:30
-
10:18
-
10:17
-
10:15