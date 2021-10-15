Обнародован список из 20 номинантов на награду Golden Boy

Обнародован обновлённый список претендентов на награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года и выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.



Борьбу за награду Golden Boy продолжают:

Эдуарду Камавинга («Реал»);

(«Реал»); Букайо Сака («Арсенал»);

(«Арсенал»); Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд);

(«Боруссия» Дортмунд); Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»);

(«Манчестер Юнайтед»); Джамал Мусиала («Бавария»);

(«Бавария»); Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд);

(«Боруссия» Дортмунд); Гави («Барселона»);

(«Барселона»); Брайан Хиль («Тоттенхэм Хотспур»);

(«Тоттенхэм Хотспур»); Карим Давид Адейеми («РБ Зальцбург»);

(«РБ Зальцбург»); Райан Гравенберх («Аякс»);

(«Аякс»); Даниэль Мальдини («Милан»);

(«Милан»); Флориан Вирц («Байер»);

(«Байер»); Вильям Салиба («Марсель»);

(«Марсель»); Родриго («Реал»);

(«Реал»); Роберто Пикколи («Аталанта»);

(«Аталанта»); Педри («Барселона»);

(«Барселона»); Нуну Мендеш («Пари Сен-Жермен»);

(«Пари Сен-Жермен»); Йереми Хесус Пино («Вильярреал»);

(«Вильярреал»); Юрриен Тимбер («Аякс»);

(«Аякс»); Шарль Де Кетеларе («Брюгге»).

Примечательно, что в список из 40 претендентов входили Михаил Мудрик из донецкого «Шахтёра» и Илья Забарный из киевского «Динамо». А в список из 80 претендентов входил Хвича Кварацхелия из «Рубина».

Последними обладателями награды Golden Boy становились нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (2020), форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш (2019), защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт (2018) и нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (2017).