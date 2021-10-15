Обнародован список из 20 номинантов на награду Golden Boy
Поделиться
Обнародован обновлённый список претендентов на награду Golden Boy, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года и выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.
Борьбу за награду Golden Boy продолжают:
- Эдуарду Камавинга («Реал»);
- Букайо Сака («Арсенал»);
- Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд);
- Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»);
- Джамал Мусиала («Бавария»);
- Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд);
- Гави («Барселона»);
- Брайан Хиль («Тоттенхэм Хотспур»);
- Карим Давид Адейеми («РБ Зальцбург»);
- Райан Гравенберх («Аякс»);
- Даниэль Мальдини («Милан»);
- Флориан Вирц («Байер»);
- Вильям Салиба («Марсель»);
- Родриго («Реал»);
- Роберто Пикколи («Аталанта»);
- Педри («Барселона»);
- Нуну Мендеш («Пари Сен-Жермен»);
- Йереми Хесус Пино («Вильярреал»);
- Юрриен Тимбер («Аякс»);
- Шарль Де Кетеларе («Брюгге»).
Примечательно, что в список из 40 претендентов входили Михаил Мудрик из донецкого «Шахтёра» и Илья Забарный из киевского «Динамо». А в список из 80 претендентов входил Хвича Кварацхелия из «Рубина».
Последними обладателями награды Golden Boy становились нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (2020), форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш (2019), защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт (2018) и нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе (2017).
Комментарии
- 15 октября 2021
-
15:30
-
15:20
-
15:14
-
15:07
-
15:02
-
14:45
-
14:28
-
14:23
-
14:07
-
13:58
-
13:46
-
13:44
-
13:31
-
13:29
-
13:21
-
12:57
-
12:25
-
12:24
-
12:20
-
11:58
-
11:57
-
11:48
-
11:38
-
11:37
-
11:25
-
11:15
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:47
-
10:44
-
10:30
-
10:18
-
10:17
-
10:15
Партнерский контент