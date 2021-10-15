Джордан Ларссон: понимаю, что не показывал свой уровень, в прессе было много грязи

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о своём состоянии перед матчем 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».
«Я понимаю, что не показывал свой уровень, в прессе было много грязи. Всё, что там писали — чушь, понятия не имею, откуда это берётся. Обо мне много говорят, я понимаю, что болельщики мной недовольны, но я и сам недоволен. Я хочу забивать за «Спартак» в каждом матче, показывать свой лучший футбол. У меня это не получалось, для этого был ряд причин.
Как я уже сказал, летом родился сын, мне нужно было сразу же возвращаться в Россию, я не видел его два месяца. Было трудно переварить это, не думать об этом. Теперь сын здесь, невеста здесь, а я счастлив и чувствую себя лучше на тренировках. Рассчитываю забить один или даже два гола в матче с «Динамо», — сказал Ларссон в интервью пресс-службе «Спартака».
- 15 октября 2021
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