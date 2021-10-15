Рафаэль Бенитес: я не собираюсь бросать «Эвертон» ради «Ньюкасла»
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Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес заявил, что не собирается бросать свой нынешний клуб ради перспективы вернуться в «Ньюкасл Юнайтед».
«Ньюкасл» хочет вернуть меня? «Эвертону» не о чем беспокоиться. Я решил остаться здесь, я очень счастлив в этом клубе. Я сдержу своё слово, поэтому останусь работать в своей нынешней команде», — приводит слова Бенитеса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
На прошлой неделе новым владельцем «сорок» стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. Это породило слухи о резком повышении клубного бюджета и, как следствие, возможном увольнении нынешнего главного тренера Стива Брюса. Кроме того, СМИ стали писать об интересе «Ньюкасла» к футболистам с большим мировым именем.
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