Только 4 клуба АПЛ из 20 согласились бороться с расизмом в интернете

Полиция Великобритании предложила клубам английской Премьер-лиги сотрудничать в борьбе с расизмом в интернете. Согласились на это только 4 команды из 20.
В июле текущего года глава британского отдела полиции по контролю порядка на футбольных матчах Марк Робертс связался с каждым из 92 клубов АПЛ, Чемпионшипа, первой и второй лиг Англии по этому поводу.
Согласие на сотрудничество в борьбе с расизмом в интернете дали чуть больше половины клубов — 49. Из АПЛ – только 4. Это «Манчестер Сити», «Челси», «Норвич» и «Брайтон».
«Мы слышим слоганы и речи, слышим, что все привержены этой идее. Но когда мы пытаемся предпринять определённые шаги, чтобы помочь игрокам, то клубам иногда требуется сделать чуть больше, чем просто говорить», – приводит слова Робертса The Guardian.
- 15 октября 2021
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