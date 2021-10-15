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«Спартак» поддержит людей с церебральным параличом на игре с «Динамо»

«Спартак» поддержит людей с церебральным параличом на игре с «Динамо»
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16 октября состоится матч 11-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо». Во время матча хозяева проведут специальную акцию, направленную на поддержку людей с церебральным параличом.

«Спартак» проведёт московское дерби в лимитированном комплекте формы. Фамилии и номера игроков будут выполнены Доброшрифтом. Он создан на основе букв и цифр, которые написали дети с диагнозом ДЦП.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые в 10 турах набрали 16 очков. Они одержали две победы подряд в последних матчах.

«Динамо» занимает 2-е место в турнирной таблице. Бело-голубые в 10-м туре уступили «Крыльям Советов» со счётом 0:1. Тем не менее «Динамо» набрало 19 очков. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на четыре очка.

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