Матч «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» начнётся с минуты молчания

Матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Нижним Новгородом» начнётся с минуты молчания в память о бывшем футболисте самарского клуба Владимире Королёве.
Владимир Королёв скончался сегодня, 15 октября, на 58-м году жизни. Он выступал за «Крылья Советов» с 1982 по 1984 год и с 1988 по 1991 год, на его счету 57 голов в 122 матчах за клуб из Самары.
Также Владимир Королёв является лучшим бомбардиром «Крыльев Советов» за один сезон во всех дивизионах чемпионата СССР. В 1989 году он смог забить 28 мячей.
Пост доступен в официальном «твиттере» футбольного клуба «Крылья Советов».
Напомним, в рамках 11-то тура РПЛ самарские «Крылья Советов» примут на своём поле «Нижний Новгород». Встреча состоится 17 октября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по мск.
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