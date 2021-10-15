Футболисток молодёжной сборной ДР Конго выселили из отеля. Они спали на улице

Футболисток сборной Демократической Республики Конго U20 выселили из отеля за неоплаченное проживание. Спортсменки спали и тренировались на улице.

Это произошло в камерунской столице Яунде. Футболистки приехали на квалификационные матчи к молодёжному чемпионату мира 2022 года. Однако Федерация не оплатила проживание национальной команды в гостинице и спортсменок ночью выселили из отеля.

Генеральный секретарь FIFPro Йонас Баер-Хоффманн выложил у себя в «твиттере» видеоролик, конголезские футболистки спят на асфальте.

Публикация доступна в «твиттере» генерального секретаря FIFPro Йонаса Баера-Хоффманна.

«Это женская команда ДР Конго до 20 лет, спящая на улице после того, как их выгнали из отеля. Федерация футбола их страны не заплатила за проживание. На другом видео они тренируются на улице. Интересно, куда пошло целевое финансирование женского футбола от ФИФА?» — написал Баер-Хоффманн.