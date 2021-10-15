В «Зените» отреагировали на намёк «Спартака» на нечестную победу в премии FCA

Директор по коммуникациям «Зенита» Жанна Дембо прокомментировала интервью руководителя новых медиа и спецпроектов «Спартака» Влада Стефановского. Он намекнул, что «Зенит» нечестно выиграл премию Football Content Awards в категории «Лучшая зарубежная команда за пределами Англии».



«Эта награда — заслуга всех сотрудников PR-департамента клуба за работу на всех официальных площадках «Зенита» — на сайте и в соцсетях, на русском, английском, испанском, португальском и других наших языковых версиях, в том числе за презентацию Клаудиньо, ставшую вирусной и собравшей более 2 млн просмотров на клубных площадках. Экспертным жюри отмечались также и социальные инициативы клуба, которые мы активно освещали в социальных медиа.



Решение о присуждении FCA принимается 50% голосов общественности и 50% голосов судей, в которых участвуют сотни самых разных специалистов из футбольной индустрии. Отсюда ценность этой награды – за номинантов голосовали и настоящие футбольные фанаты, и авторитетное экспертное сообщество. Организаторы связались с нами несколько месяцев назад и поздравили, что мы были выбраны в качестве финалистов конкурса.



В шорт-лист «Зенит» вошёл по результатам внутреннего обсуждения жюри. Затем было проведено открыто публичное голосование, в котором мог принять участие любой желающий. О нем мы рассказали нашим болельщикам, а они поддержали нас в голосовании.



Намёк «Спартака» о нечестной победе? Во-первых, мы также хотим отметить работу коллег из Москвы – оба наших клуба вышли в финал наравне с «Селтиком», «Барселоной», «Миланом», «Ромой», сборной Италией и «Интером». Мы должны продолжать упорно трудиться, чтобы привлекать внимание к нашей лиге в России и за рубежом. Мы получили поздравления от других клубов, и это здорово, что качество и количество футбольного контента становится выше. Оно выросло не только в РПЛ, но и в ФНЛ и регионах. Во-вторых, действительно, один из сотрудников клуба входил в список судей, но не принимал участие в финальном голосовании. Жюри представляет больше сотни независимых экспертов – сложно представить, будто бы один человек мог повлиять на ход голосования. Победили в номинациях те, кто были сильнее, по мнению экспертного жюри и футбольных болельщиков», — сказала Дембо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.