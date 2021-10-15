Гвардиола ответил на слова Стерлинга о недостатке игровой практики

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на слова форварда «горожан» Рахима Стерлинга о поиске клуба ради игровой практики.

«Я даже не знал о таком желании Рахима. Думаю, что в клубе тоже. Рахим — наш футболист. Надеюсь, он будет важной частью команды. Я не знал, хочет ли он играть больше. Марез не играет, но и не жалуется, то же самое могу сказать и о Канселу. Я не могу никому гарантировать конкретное количество игрового времени. Все должны заявлять о себе на поле, в том числе и Рахим.

Мне нужно, чтобы и Рахим, и все остальные были довольны своим положением и получали удовольствие от игры за «Манчестер Сити». Если у Стерлинга не тот случай, то ему лучше принять то решение, которое будет правильным для него и его семьи. Я был футболистом и понимаю его, я тоже хотел всегда быть на поле. Все хотят играть, но я никому ничего не могу гарантировать», — цитирует Goal Гвардиолу.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Рахим Стерлинг принял участие в 7 матчах, в которых отметился одним забитым мячом.

Напомним, Стерлинг перешёл в «Манчестер Сити» из «Ливерпуля» в 2015 году. Контракт игрока с клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 90 млн. В июле сообщалось, что «Манчестер Сити» предложит Стерлингу и ещё пяти своим игрокам новые контракты.