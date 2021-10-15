В чемпионате Казахстана могут отменить лимит на легионеров

Сегодня, 15 октября, профессиональная футбольная лига Казахстана разослала письма в клубы с предложением отменить лимит в чемпионате страны.

Отмену лимита могут ввести, на начиная с сезона 2022 года, а позже. Это связано с тем, что многие команды имеют длительные активные соглашения с футболистами.

Члены профессиональной футбольной лиги Казахстана обсудят этот вопрос на ближайшем заседании Совета Лиги.

Есть большая вероятность, что поправки в регламент турнира будут приняты клубами и утверждены в Исполкоме Федерации футбола Казахстана.

Если изменения примут, то команды профессиональной футбольной лиги Казахстана смогут заявлять на сезон неограниченное количество иностранцев.

Напомним, 23 августа президент РФС Александр Дюков сообщил, что Hypercube предложила отменить лимит на легионеров в российской Премьер-Лиге.