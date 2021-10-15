«Спарта» избежала наказания за освистывание болельщиками полузащитника «Рейнджерс»

Чешский клуб «Спарта» не понесёт наказания из-за действий фанатов в матче Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс» (1:0). Болельщики «Спарты» освистывали полузащитника соперника Глена Камара. В шотландском клубе посчитали, что хозяева проявили расизм по отношению к игроку. Но в УЕФА посчитали, что доказательств этого недостаточно, сообщает Sky Sports.
Организация изучила инцидент, но так и не нашла доказательств вины хозяев. Примечательно, что на трибунах на матче находились одни школьники. Было решено, что только детей допустят на этот матч.
Ранее Камара обвинил защитника пражской «Славии» Ондржея Куделу в расизме. Как утверждал полузащитник «Рейнджерс», он оскорблял его во время матча команд в Лиге Европы. С тех пор у фанатов чешских клубов сложились непростые отношения с футболистом.
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