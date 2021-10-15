Главный тренер «Тоттенхэма» поддержал Кейна. У него 0 голов в 6 матчах АПЛ

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту высказал слова поддержки в адрес форварда «шпор» Гарри Кейна по поводу его безголевой серии в рамках английской Премьер-лиги.

«Это нормально. Я уверен, что Гарри наберёт форму. Но мы сейчас спокойны. Мы знаем, что Гарри — это нечто больше, чем просто машина по забиванию голов. Он делает многое для команды. Он фантастический игрок, один из лучших. А голы обязательно придут», — сказал португальский специалист в преддверии матча с «Ньюкасл Юнайтед».

Напомним, Гарри Кейн в текущем сезоне АПЛ провёл 6 матчей и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 23 гола в 35 матчах.

Напомним, «Тоттенхэм» 17 октября на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 8-го тура АПЛ.