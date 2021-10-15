Главный тренер «Тоттенхэма» поддержал Кейна. У него 0 голов в 6 матчах АПЛ

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту высказал слова поддержки в адрес форварда «шпор» Гарри Кейна по поводу его безголевой серии в рамках английской Премьер-лиги.
«Это нормально. Я уверен, что Гарри наберёт форму. Но мы сейчас спокойны. Мы знаем, что Гарри — это нечто больше, чем просто машина по забиванию голов. Он делает многое для команды. Он фантастический игрок, один из лучших. А голы обязательно придут», — сказал португальский специалист в преддверии матча с «Ньюкасл Юнайтед».
Напомним, Гарри Кейн в текущем сезоне АПЛ провёл 6 матчей и не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 23 гола в 35 матчах.
Напомним, «Тоттенхэм» 17 октября на выезде сыграет с «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 8-го тура АПЛ.
- 15 октября 2021
-
21:39
-
21:11
-
21:08
-
20:53
-
20:51
-
20:31
-
20:14
-
20:14
-
19:51
-
19:38
-
19:28
-
19:04
-
19:03
-
18:55
-
18:39
-
18:21
-
18:19
-
18:08
-
17:51
-
17:47
-
17:27
-
17:18
-
17:11
-
16:54
-
16:51
-
16:26
-
16:14
-
16:04
-
15:58
-
15:44
-
15:30
-
15:20
-
15:14
-
15:07
-
15:02