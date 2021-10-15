Флетчер: Фергюсон не свистел фолы на тренировках «МЮ», чтобы Роналду не передерживал мяч

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер рассказал о том, как тренерский штаб манкунианцев при Алексе Фергюсоне менял правила на тренировках команды ради Криштиану Роналду.

«Уолтер Смит, один из помощников Алекса Фергюсона, предложил идею о том, чтобы не свистеть грубые нарушения на тренировках. Я знаю, что это определённо делали для Роналду.

Раньше, когда мы тренировались, мы понимали, что даже если при борьбе кто-то нарушит правила, то это зафиксируют. Но при отмене этого правила мы удивились, как быстро Роналду начал двигать мячом и бегать. Он знал, что фол не свистнут, что он получит по ногам, поэтому не передерживал мяч.

Я помню, как Роналду был абсолютно в ярости от этого. Он быстро принимал мяч, а затем в одно или два касания пасовал. Затем он стал больше бегать без мяча, и начал забивать больше голов», — приводит слова Флетчера The Sun.