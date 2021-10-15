Лапорта назвал Бартомеу «отчаянным человеком» во время подписания нового контракта с Педри

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о своём предшественнике в каталонском клубе Хосепе Бартомеу во время подписания контракта с Педри.
«В Бартомеу я вижу отчаянного человека, который осознает уровень вызванной им катастрофы. Вся ответственность лежит на нём.
Но я не буду уделять этому большое внимание, чтобы не портить прекрасный момент подписания нового контракта с Педри», – приводит слова Лапорты испанское издание Europa Press.
Напомним, новое соглашение 18-летнего Педри с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Сумма отступных за игрока по новому контракту с «Барселоной» составит € 1 млрд.
Педри провёл 73 встречи в сезоне-2020/2021 за «Барселону», взрослую и олимпийскую сборные Испании. Он стал лидером сезона по этому показателю, опередив полузащитника сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, на счету которого 72 матча. Педри, выступающий за каталонскую «Барселону», стал лучшим молодым игроком Евро-2020 по версии УЕФА.
- 15 октября 2021
-
21:39
-
21:11
-
21:08
-
20:53
-
20:51
-
20:31
-
20:14
-
20:14
-
19:51
-
19:38
-
19:28
-
19:04
-
19:03
-
18:55
-
18:39
-
18:21
-
18:19
-
18:08
-
17:51
-
17:47
-
17:27
-
17:18
-
17:11
-
16:54
-
16:51
-
16:26
-
16:14
-
16:04
-
15:58
-
15:44
-
15:30
-
15:20
-
15:14
-
15:07
-
15:02