Лапорта назвал Бартомеу «отчаянным человеком» во время подписания нового контракта с Педри

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о своём предшественнике в каталонском клубе Хосепе Бартомеу во время подписания контракта с Педри.

«В Бартомеу я вижу отчаянного человека, который осознает уровень вызванной им катастрофы. Вся ответственность лежит на нём.

Но я не буду уделять этому большое внимание, чтобы не портить прекрасный момент подписания нового контракта с Педри», – приводит слова Лапорты испанское издание Europa Press.

Напомним, новое соглашение 18-летнего Педри с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Сумма отступных за игрока по новому контракту с «Барселоной» составит € 1 млрд.

Педри провёл 73 встречи в сезоне-2020/2021 за «Барселону», взрослую и олимпийскую сборные Испании. Он стал лидером сезона по этому показателю, опередив полузащитника сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша, на счету которого 72 матча. Педри, выступающий за каталонскую «Барселону», стал лучшим молодым игроком Евро-2020 по версии УЕФА.