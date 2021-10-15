У Спаллетти угнали малолитражный Fiat Panda

Автомобиль главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти был угнан неизвестными, сообщает La Gazzetta dello Sport. Транспортное средство было припарковано у гостиницы, в которой останавливается в ночь с четверга на пятницу итальянский специалист. Примечательно, что речь идёт о бюджетной малолитражке Fiat Panda.
Любопытно, что ранее злоумышленники угнали автомобиль супруги полузащитника команды Диего Демме.
Что касается автомобиля фирмы Fiat, то это — альтернативное транспортное средство Спаллетти. Обычно он использует Mercedes, но зачастую пересаживается на менее габаритный Fiat.
«Наполи» под руководством Спаллетти стартовал с семи побед подряд в Серии А. Неаполитанцы занимают 1-е место в турнирной таблице, опережая «Милан», занимающий второе место, на два очка.
- 15 октября 2021
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