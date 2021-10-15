Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У Спаллетти угнали малолитражный Fiat Panda

У Спаллетти угнали малолитражный Fiat Panda
Комментарии

Автомобиль главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти был угнан неизвестными, сообщает La Gazzetta dello Sport. Транспортное средство было припарковано у гостиницы, в которой останавливается в ночь с четверга на пятницу итальянский специалист. Примечательно, что речь идёт о бюджетной малолитражке Fiat Panda.

Любопытно, что ранее злоумышленники угнали автомобиль супруги полузащитника команды Диего Демме.

Что касается автомобиля фирмы Fiat, то это — альтернативное транспортное средство Спаллетти. Обычно он использует Mercedes, но зачастую пересаживается на менее габаритный Fiat.

«Наполи» под руководством Спаллетти стартовал с семи побед подряд в Серии А. Неаполитанцы занимают 1-е место в турнирной таблице, опережая «Милан», занимающий второе место, на два очка.

Новость по теме
«Отличная работа, Спаллеттоне!» Моуринью пошутил со Спаллетти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021