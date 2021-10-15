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Тухель: даже не знаю, кто из игроков «Челси» вошёл в список претендентов на «Золотой мяч»

Тухель: даже не знаю, кто из игроков «Челси» вошёл в список претендентов на «Золотой мяч»
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что не считает необходимым следить за вручением приза лучшему игроку мира. В списке претендентов на «Золотой мяч» оказалось сразу пять представителей «Челси». Но Тухель подчеркнул, что нужно говорить о команде, а не об индивидуальностях.

«Кого бы выбрал из пяти игроков «Челси», номинированных на «Золотой мяч»? Вы поверите мне, если я скажу, что даже не знаю, кто из наших футболистов попал в список? Меня не интересуют эти индивидуальные награды. Я верю, что главное — это команда. И то, чего мы добились в прошлом сезоне, стало возможным благодаря командной работе.

Мы были не просто группой игроков, а командой. Чувствовалось, будто на поле выходят друзья», — сказал Тухель на пресс-конференции.

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