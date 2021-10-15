Сульшер: Лингард знает, что мы считаем его важным игроком «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о перспективах полузащитника команды Джесси Лингарда. Норвежский специалист подчеркнул, что считает его важным игроком «МЮ».



Пока Лингард довольствуется ролью резервиста. Тем не менее, он принял участие в семи матчах в нынешнем сезоне и забил 2 мяча. Несмотря на это, появились слухи, согласно которым «Манчестер Юнайтед» может продать его зимой.



«Джесси хорошо начал этот сезон, безусловно. Он забил несколько мячей, был очень важен для нас.

Он знает, чего мы хотим. Ему известно, что мы хотим продлить контракт, считаем его важным игроком команды. Всё зависит теперь от него. Возможно, ещё и многое зависит от меня. Я должен давать ему больше игрового времени, он этого заслуживает. Но каждый раз, когда я выбираю состав, кто-то остаётся в запасе.



Надеюсь, что мы вскоре сможем достичь договорённости. Мы действительно высоко его ценим, считаем игроком топ-уровня», — приводит слова Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».





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