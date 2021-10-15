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«Милан» продлил контракт с Алексисом Салемакерсом

«Милан» продлил контракт с Алексисом Салемакерсом
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Итальянский «Милан» объявил о подписании нового контракта с бельгийским полузащитником Алексисом Салемакерсом.

Соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2026 года. По новому контракту зарплата 22-летнего полузащитника составит € 2 млн в год.

Публикация доступна в официальном «твиттере» футбольного клуба «Милан».

«Укреплем связи россонери, Алексис остаётся у нас», — написала пресс-служба миланской команды.

В текущем сезоне Салемакерс принял участие в 9 матчах за итальянскую команду во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

Напомним, игрок присоединился к «Милану» в январе 2020 года. Всего он провёл за клуб 64 матча и забил 4 гола.

Алексис Салемакерс является воспитанником «Андерлехта».

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