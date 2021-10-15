Бернат впервые за 13 месяцев вышел на поле за «ПСЖ»

Испанский защитник «ПСЖ» Хуан Бернат впервые с момента получения травмы сыграл за парижский клуб. Он вышел на поле на 63-й минуте матча 10-го тура Лиги 1 с «Анже», заменив Абду Диалло.
Ранее сообщалось, что футболист впервые за 13 последних месяцев тренировался в общей группе «ПСЖ».
На данный момент «Пари Сен-Жермен» играет дома с «Анже» вничью — 1:1. У гостей отличился Анжело Фюльжини на 36-й минуте встречи. У парижан счёт сравнял Данилу Перейра. Он сделал это на 69-й минуте матча.
Напомним, испанский защитник выступает за французский клуб с 2018 года. В сезоне-2020/2021 Бернат провёл четыре матча и не отметился результативными действиями. В сентябре 2020 года испанский футболист получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и с тех пор не выходил на поле.
«ПСЖ» уверенно лидирует в Лиге 1. Парижане в 9 турах набрали 24 очка. 2-е место в турнирной таблице Лиги 1 занимает «Ланс», набравший 18 очков. В прошлом туре «ПСЖ» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Ренну» со счётом 0:2.
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