«ПСЖ» без Месси обыграл «Анже» и одержал 9-ю победу в 10 матчах Лиги 1

В матче 10-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» переиграл «Анже». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 2:1.

На 36-й минуте единственный гол гостей забил Анжело Фюльжини, ему ассистировал Софьян Буфаль. У парижан счёт сравнял Данилу Перейра с передачи Килиана Мбаппе. Он сделал это на 69-й минуте матча. На 88-й минуте главный арбитр матча Бастьен Дешепи после просмотра VAR назначил пенальти в ворота «Анже». Его уверенно реализовал форвард парижан Килиан Мбаппе на 87-й минуте встречи, тем самым принеся победу «Пари Сен-Жермен».

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не принимал участия в матче из-за участия в матче отбора ЧМ-2022 Аргентина – Перу (1:0).

«ПСЖ» в десяти матчах набрал 27 очков, выиграв 9 из 10 встреч в нынешнем сезоне Лиги 1, и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший преследователь, «Ланс», набрал 18 очков в девяти матчах. «Анже» (16) находится на 4-м месте в турнирной таблице.