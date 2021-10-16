Зинченко вышел на тренировку «Манчестер Сити» в чужих шортах

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко, восстановившийся после травмы, опубликовал фото с тренировки команды Хосепа Гвардиолы.
Отметим, украинский футболист вышел на занятие в шортах под 21-м номером, которые принадлежат травмированному испанцу Феррану Торресу. Номер Зинченко в «Манчестер Сити» — 11.
Публикация доступна в официальном «инстаграме» Александра Зинченко.
Напомним, это первая тренировка Зинченко после повреждения. По ходу матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (6:3) Зинченко получил травму икроножной мышцы. При этом украинский футболист доиграл матч до конца. Александр сыграл в двух матчах английской Премьер-лиги нынешнего сезона. Зинченко является трёхкратным чемпионом Англии.
16 октября «Манчестер Сити» сыграет с «Бёрнли» в рамках 8-го тура английской Премьер-Лиги.
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