Бывший президент «Барселоны»: один английский клуб предлагал за Фати € 151 млн

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сообщил, что каталонский клуб отклонил предложение неназванного английского клуба о покупке полузащитника Ансу Фати. По словам функционера, англичане предлагали за игрока € 151 млн.



Хоть Бартомеу и не назвал клуб, интересовавшийся футболистом, журналисты полагают, что речь идёт о «Манчестер Юнайтед». Летом 2020 года сообщалось, что «МЮ» интересовался Фати.



По словам Бартомеу, «Барселона» не была заинтересована в продаже футболиста. Фати является одним из самых перспективных игроков мира. Он дебютировал в «Барсе» ещё в 16-летнем возрасте. Он является самым юным игроком «Барселоны», отличившимся в Примере.



«Предложение было от английского клуба. Этот трансфер мог бы закрыть финансовые дыры. Но в «Барселоне» спортивный проект превалирует. До марта 2020 года мы могли позволить себе запланированные траты», — цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.