Украинский экс-футболист: геи — больные люди. Придерживаюсь позиции Лукашенко

Бывший украинский футболист Михаил Кополовец, выступавший за «Карпаты», «Говерлу» и «Минай», заявил, что неодобрительно относится к людям с нетрадиционной ориентацией.
«Мужчины много говорят о женщинах. Хотя, смотря какие. Потому что в Германии, когда я там был, мужики говорили о мужиках. В команде я подозревал парочку, они улыбались друг другу, чересчур нежные были.
Это был тяжелый период для меня. Я иду в магазин, а там брошюрочка с акциями, где на фотографии два мужика и подпись: «Счастливая семья». Я не против, это их дело, но, на мой взгляд, они – больные люди. В этом вопросе я придерживаюсь позиции Лукашенко. Когда идёт пропаганда, детей с маленького возраста приучают к этому, я считаю, что это неправильно», – сказал Кополовец в интервью на YouTube-канале «От души в душу».
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