Пеле — о своём самочувствии: готов в воскресенье выйти на поле

Легендарный бывший бразильский нападающий Пеле рассказал о своём самочувствии. Примерно две недели назад его выписали из больницы после операции по удалению новообразования в толстой кишке. В общей сложности «король футбола» провёл в больнице в Сан-Паулу около месяца.



«Слава Богу, со мной всё в порядке, чувствую себя лучше. Я даже готов в воскресенье выйти на поле! Серьёзно, спасибо за всё, спасибо каждому, кто дал мне сил. Бог хочет, чтобы я был с вами», — сказал Пеле в видео, которое опубликовала его дочь у себя в «Инстаграме».



Экс-футболист перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции его перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Однако 17 сентября бразильца вновь поместили в отделение интенсивной терапии.

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