Пеле — о своём самочувствии: готов в воскресенье выйти на поле

Легендарный бывший бразильский нападающий Пеле рассказал о своём самочувствии. Примерно две недели назад его выписали из больницы после операции по удалению новообразования в толстой кишке. В общей сложности «король футбола» провёл в больнице в Сан-Паулу около месяца.
«Слава Богу, со мной всё в порядке, чувствую себя лучше. Я даже готов в воскресенье выйти на поле! Серьёзно, спасибо за всё, спасибо каждому, кто дал мне сил. Бог хочет, чтобы я был с вами», — сказал Пеле в видео, которое опубликовала его дочь у себя в «Инстаграме».
Экс-футболист перенёс операцию по удалению новообразования в толстой кишке. Вскоре после операции его перевели в обычную палату, а сам он заявил, что чувствует себя хорошо. Однако 17 сентября бразильца вновь поместили в отделение интенсивной терапии.
- 16 октября 2021
-
00:42
-
00:34
-
00:25
-
00:23
- 15 октября 2021
-
23:51
-
23:50
-
23:44
-
23:37
-
23:22
-
23:10
-
22:56
-
22:46
-
22:10
-
22:07
-
21:39
-
21:11
-
21:08
-
20:53
-
20:51
-
20:31
-
20:14
-
20:14
-
19:51
-
19:38
-
19:28
-
19:04
-
19:03
-
18:55
-
18:39
-
18:21
-
18:19
-
18:08
-
17:51
-
17:47
-
17:27