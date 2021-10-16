«Это очень больно». Тренер «Анже» пожаловался на резонансный пенальти в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Анже» Жеральд Батикл признался, что ему было тяжело принять поражение своей команды в матче 10-го тура Лиги 1 с «ПСЖ». Встреча, проходившая в Париже, закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Гости открыли счёт в концовке первого тайма, но после перерыва «ПСЖ» забил дважды. При этом победный мяч парижане забили на 87-й минуте с пенальти, который был назначен после просмотра видеоповтора.
Игроки «Анже» требовали, чтобы арбитр обратил внимание на падение защитника гостей после борьбы с форвардом «ПСЖ» Мауро Икарди. Этот эпизод предшествовал попаданию мяча в руку игрока «Анже» в штрафной. Но судья всё равно назначил пенальти, который в итоге реализовал Килиан Мбаппе.
«Сегодня я испытываю огромное чувство несправедливости. Я говорил своим родным, что никогда не буду плакаться из-за ошибок арбитров. Я не буду плакать, но хочу объяснить своё мнение. VAR исправляет 80% ошибок, но, когда оказываешься в оставшихся 20%, это очень больно», — цитирует тренера RMC Sport.
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