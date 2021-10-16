Моуринью заинтересован в приглашении в «Рому» талантливого полузащитника «Барселоны»

22-летний испанский центральный полузащитник «Барселоны» Рики Пуч привлёк внимание 58-летнего известного португальского специалиста Жозе Моуринью, возглавляющего итальянскую «Рому». Об этом сообщает Sport.es.
Согласно информации источника, сам футболист ранее категорически не хотел менять клубную прописку и не соглашался даже на аренду в другой клуб. Однако сейчас его положение усугубляется появлением в составе 17-летнего Гави, именно это и может подтолкнуть Пуча на переход в другой клуб, чем и желает воспользоваться «Рома».
В текущем сезоне Пуч принял участие в четырёх матчах за «Барселону» во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности лишь 72 минуты и не отметившись результативными действиями. Его трансферная стоимость оценивается в € 15 млн, а контракт игрока с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.
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