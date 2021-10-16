Сульшер отреагировал на слова Фергюсона о том, что Роналду необходимо выпускать в старте

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал опубликованный в различных СМИ диалог между бывшим российским бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым и экс-тренером «манкунианцев» Алексом Фергюсоном, в ходе которого шотландский специалист выразил мнение, что Криштиану Роналду всегда необходимо выставлять в стартовом составе.
«Я вполне спокоен по этому поводу. Я несколько раз не соглашался с мнением самого Фергюсона, но это никогда не попадало в заголовки газет.
Я уверен, что сэр Алекс знает, что меня это не беспокоит. Все мы хотим видеть Криштиану. Мы все хотим этого, потому что он уникален, он другой, у него за плечами потрясающая карьера, и все хотят прийти и посмотреть на него. Но очевидным фактом является то, что он не может играть в каждом матче, это просто человеческий фактор.
Фергюсон и сам иногда рисковал, чтобы дать отдых Райану Гиггзу, Уэйну Руни или Дэвиду Бекхэму, лучшим игрокам, которые у нас были. Иногда это срабатывало, иногда нет», — цитирует Сульшера Goal.
- 16 октября 2021
-
03:22
-
03:00
-
02:46
-
02:28
-
02:05
-
01:37
-
01:18
-
01:00
-
00:42
-
00:34
-
00:25
-
00:23
- 15 октября 2021
-
23:51
-
23:50
-
23:44
-
23:37
-
23:22
-
23:10
-
22:56
-
22:46
-
22:10
-
22:07
-
21:39
-
21:11
-
21:08
-
20:53
-
20:51
-
20:31
-
20:14
-
20:14
-
19:51
-
19:38
-
19:28
-
19:04
-
19:03