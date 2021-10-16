«Это помогло?» Тухель – о петиции фанатов «Челси» об отстранении судьи игры с «Ливерпулем»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель посмеялся над петицией болельщиков «аристократов» об отстранении арбитра Дэнни Тейлора, обслуживавшего игру 3-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:1).

«Это помогло?» — пошутил Томас, когда его спросили о петиции. «Я верю в судей, и я верю в Энтони Тейлора, что он постарается показать лучшую работу завтра. Мы в Кобхэме, здесь, в клубе, не можем теряться в представлениях о том, что за этим что-то стоит. Мы должны освободиться от этого и сделать то, что нам нужно сделать, чтобы выиграть этот матч.

Нужен ли нам для этого главный судья? Да. Нужны ли нам хорошие решения от VAR или никаких решений от VAR? Да. Нам нужна удача? Да. И, надеюсь, мы сможем изменить ситуацию с помощью Энтони Тейлора», — приводит слова Тухеля Goal.

Отметим, что когда Томаса спросили, подписал ли он петицию, Тухель засмеялся и добавил: «Нет, нет».

Напомним, катализатором недовольства работой Тейлора стал эпизод в концовке первого тайма, когда он удалил защитника «Челси» Риса Джеймса и назначил в ворота команды Томаса Тухеля пенальти, который реализовал Мохамед Салах. Большая часть гнева болельщиков возникла из-за того, что Энтони всего несколько секунд смотрел на монитор VAR, прежде чем принять решение.