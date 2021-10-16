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Райола настаивает на переходе Погба в «Реал». Игроку готовы платить € 14 млн за сезон

Райола настаивает на переходе Погба в «Реал». Игроку готовы платить € 14 млн за сезон
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Мино Райола, агент звёздного 28-летнего опорного хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, настаивает на переходе своего клиента в мадридский «Реал» на правах свободного агента следующим летом. Об этом информирует ABC.

Согласно сведениям источника, руководство «Реала» готово предложить футболисту солидный контракт, по которому он будет зарабатывать не менее € 14 млн за сезон.

Ранее агент француза Мино Райола не исключил, что Погба вернётся в «Ювентус». Летом 2022 года у полузащитника истекает контракт с «Манчестер Юнайтед». Будущее Поля пока остаётся неизвестным.

Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Затем он перешёл в «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого и является. Английский клуб заплатил за полузащитника € 105 млн. В нынешнем сезоне Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» девять матчей и отдал семь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 60 млн.

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