«Ньюкасл» развеял слухи относительно будущего Стива Брюса на посту главного тренера клуба

Аманда Стэйвли, одна из представителей совета директоров «Ньюкасл Юнайтед», выступила с заявлением относительно будущего в клубе 60-летнего наставника «сорок» Стива Брюса.
«У нас была чрезвычайно загруженная неделя, посвящённая пересмотру бизнес-проектов и знакомству с людьми, и крайне важно, чтобы мы продолжали проявлять терпение, учитывая все возможные аспекты.
Изменения не всегда происходят в одночасье, они требуют времени и того, чтобы мы следовали тщательно продуманному плану и стратегии.
Мы встретились со Стивом и игроками в понедельник и дали им время, чтобы сосредоточиться на подготовке к очень важной игре в воскресенье.
Стив был очень профессионален в наших отношениях, и он и его тренерский штаб будут руководить командой в воскресенье. Если мы внесём какие-либо изменения в будущем, Стив узнает об этом первым, но пока мы желаем ему всего наилучшего и в то же время мы желаем ему удачи в его 1000-м матче в качестве менеджера», — приводит слова Стэйвли Goal.
В воскресенье, 17 октября, «Ньюкасл» на своём поле примет «Тоттенхэм Хотспур». Начало матча – 18:30 мск.
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