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Лапорта: проект Суперлиги жив. «Юве», «Реал» и «Барса» продолжают побеждать в судах

Лапорта: проект Суперлиги жив. «Юве», «Реал» и «Барса» продолжают побеждать в судах
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Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с будущим европейской Суперлиги.

«Проект не завершён, наоборот, он жив и открыт для диалога со всеми людьми из мира футбола, которые работают над ним. «Ювентус», мадридский «Реал» и «Барселона» — по-прежнему едины, и мы продолжаем побеждать в судах. Мы работаем над тем, чтобы сделать соревнования более привлекательными.

Турнир должен быть более привлекательным для клубов, которые в нём участвуют, это должно быть открытое соревнование, с повышением и понижением в классе. Кроме того, следует отметить, что мы не закрываем дверь для УЕФА, хотя они с самого начала действовали агрессивно.

Они увидели угрозу Лиге чемпионов, и Суперлига тот турнир, который впоследствии сможет заменить её, но не с воинственным отношением, а скорее с диалогом с УЕФА», — приводит слова Лапорты Sport.es.

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