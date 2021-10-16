Лапорта: проект Суперлиги жив. «Юве», «Реал» и «Барса» продолжают побеждать в судах

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с будущим европейской Суперлиги.

«Проект не завершён, наоборот, он жив и открыт для диалога со всеми людьми из мира футбола, которые работают над ним. «Ювентус», мадридский «Реал» и «Барселона» — по-прежнему едины, и мы продолжаем побеждать в судах. Мы работаем над тем, чтобы сделать соревнования более привлекательными.

Турнир должен быть более привлекательным для клубов, которые в нём участвуют, это должно быть открытое соревнование, с повышением и понижением в классе. Кроме того, следует отметить, что мы не закрываем дверь для УЕФА, хотя они с самого начала действовали агрессивно.

Они увидели угрозу Лиге чемпионов, и Суперлига тот турнир, который впоследствии сможет заменить её, но не с воинственным отношением, а скорее с диалогом с УЕФА», — приводит слова Лапорты Sport.es.