Защитник «Арсенала» Уайт: всё, что я хочу – это прийти домой и не думать о футболе

24-летний защитник лондонского «Арсеанала» Бен Уайт, перешедший минувшим летом из «Брайтон энд Хоув Альбион» за € 58,5 млн, признался, что не любит смотреть футбол.
«В футболе слишком много напряжения. Вы тренируетесь каждый день, выкладываясь на все 100 процентов. Всё, что я хочу — это прийти домой и не думать об этом, а затем приходить утром свежим и готовым снова выкладываться на все 100 процентов.
Я смотрю на свою игру из аналитических соображений. Иногда, удаётся посмотреть встречи сборной Англии, но я всегда чем-то занят. Я бы не стал просто сидеть и смотреть игру.
Я никогда не смотрел футбол, когда был моложе. Я до сих пор не смотрю. Я просто любил игру, я всегда играл в неё, но никогда не смотрел. Так что я не слишком много знаю о старших поколениях, но я знаю, что, к примеру, Патрик Виейра был очень хорошим игроком. Но я не знаю подробностей», — цитирует Уайта Sky Sports.
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