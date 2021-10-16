Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Арсенала» Уайт: всё, что я хочу – это прийти домой и не думать о футболе

Защитник «Арсенала» Уайт: всё, что я хочу – это прийти домой и не думать о футболе
Комментарии

24-летний защитник лондонского «Арсеанала» Бен Уайт, перешедший минувшим летом из «Брайтон энд Хоув Альбион» за € 58,5 млн, признался, что не любит смотреть футбол.

«В футболе слишком много напряжения. Вы тренируетесь каждый день, выкладываясь на все 100 процентов. Всё, что я хочу — это прийти домой и не думать об этом, а затем приходить утром свежим и готовым снова выкладываться на все 100 процентов.

Я смотрю на свою игру из аналитических соображений. Иногда, удаётся посмотреть встречи сборной Англии, но я всегда чем-то занят. Я бы не стал просто сидеть и смотреть игру.

Я никогда не смотрел футбол, когда был моложе. Я до сих пор не смотрю. Я просто любил игру, я всегда играл в неё, но никогда не смотрел. Так что я не слишком много знаю о старших поколениях, но я знаю, что, к примеру, Патрик Виейра был очень хорошим игроком. Но я не знаю подробностей», — цитирует Уайта Sky Sports.

Новость по теме
Артета: «Арсенал» хочет стать чемпионом Англии. Всё возможно, нет ничего недостижимого
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021