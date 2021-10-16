Защитник «Арсенала» Уайт: всё, что я хочу – это прийти домой и не думать о футболе

24-летний защитник лондонского «Арсеанала» Бен Уайт, перешедший минувшим летом из «Брайтон энд Хоув Альбион» за € 58,5 млн, признался, что не любит смотреть футбол.

«В футболе слишком много напряжения. Вы тренируетесь каждый день, выкладываясь на все 100 процентов. Всё, что я хочу — это прийти домой и не думать об этом, а затем приходить утром свежим и готовым снова выкладываться на все 100 процентов.

Я смотрю на свою игру из аналитических соображений. Иногда, удаётся посмотреть встречи сборной Англии, но я всегда чем-то занят. Я бы не стал просто сидеть и смотреть игру.

Я никогда не смотрел футбол, когда был моложе. Я до сих пор не смотрю. Я просто любил игру, я всегда играл в неё, но никогда не смотрел. Так что я не слишком много знаю о старших поколениях, но я знаю, что, к примеру, Патрик Виейра был очень хорошим игроком. Но я не знаю подробностей», — цитирует Уайта Sky Sports.