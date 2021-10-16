Лапорта: худший момент за время моей работы в «Барселоне» – уход Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подвёл промежуточные итоги своей работы на нынешней должности.
«Худший момент за это время – уход Лео Месси. Это было болезненно. Лучший момент – кредит на 595 млн от Goldman Sachs. Он даёт нам возможность закрыть некоторые задолженности. Это глоток воздуха, чтобы двигаться дальше. Удалось ли вернуть веру фанатам клуба? Я сделаю это. Мы убеждены, что исправим ситуацию. Мы находимся на верном пути, чтобы «Барса» смогла вернуться на своё место в мире футбола. Но это не сделать за один день. Наши действия вернут фанатам радость, – цитирует Лапорту Diario Sport.
В чемпионате Испании «Барселона» после семи матчей с 12 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице. В ближайшем матче сине-гранатовые примут «Валенсию» 17 октября.
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