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Лапорта: худший момент за время моей работы в «Барселоне» – уход Месси

Лапорта: худший момент за время моей работы в «Барселоне» – уход Месси
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подвёл промежуточные итоги своей работы на нынешней должности.

«Худший момент за это время – уход Лео Месси. Это было болезненно. Лучший момент – кредит на 595 млн от Goldman Sachs. Он даёт нам возможность закрыть некоторые задолженности. Это глоток воздуха, чтобы двигаться дальше. Удалось ли вернуть веру фанатам клуба? Я сделаю это. Мы убеждены, что исправим ситуацию. Мы находимся на верном пути, чтобы «Барса» смогла вернуться на своё место в мире футбола. Но это не сделать за один день. Наши действия вернут фанатам радость, – цитирует Лапорту Diario Sport.

В чемпионате Испании «Барселона» после семи матчей с 12 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице. В ближайшем матче сине-гранатовые примут «Валенсию» 17 октября.

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