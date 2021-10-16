Почеттино – о победе «ПСЖ» над «Анже»: пропустив в первом тайме, пришлось изрядно побегать

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды над «Анже» в чемпионате Франции со счётом 2:1.
«Я всегда исхожу из игры команды, и сегодня мы доминировали. Пропустив в первом тайме, нам пришлось изрядно побегать, но в целом мы контролировали игру. Победа всегда показывает силу команды. У нас было много изменений в составе по сравнению с последним матчем. Я очень рад, что мы взяли три важных очка в тяжелой игре против отличной команды. Мы знаем, что Мбаппе игрок заслуживает большой похвалы. Он обладает высоким мастерством и решает исход матча, когда это нужно команде», – цитирует Почеттино L’Equipe.
В чемпионате Франции после 10 матчей «ПСЖ» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя – «Ланс» – на девять очков.
- 16 октября 2021
-
06:48
-
05:39
-
05:19
-
04:20
-
04:03
-
03:22
-
03:00
-
02:46
-
02:28
-
02:05
-
01:37
-
01:18
-
01:00
-
00:42
-
00:34
-
00:25
-
00:23
- 15 октября 2021
-
23:51
-
23:50
-
23:44
-
23:37
-
23:22
-
23:10
-
22:56
-
22:46
-
22:10
-
22:07
-
21:39
-
21:11
-
21:08
-
20:53
-
20:51
-
20:31
-
20:14
-
20:14