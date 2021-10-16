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Почеттино – о победе «ПСЖ» над «Анже»: пропустив в первом тайме, пришлось изрядно побегать

Почеттино – о победе «ПСЖ» над «Анже»: пропустив в первом тайме, пришлось изрядно побегать
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал победу своей команды над «Анже» в чемпионате Франции со счётом 2:1.

«Я всегда исхожу из игры команды, и сегодня мы доминировали. Пропустив в первом тайме, нам пришлось изрядно побегать, но в целом мы контролировали игру. Победа всегда показывает силу команды. У нас было много изменений в составе по сравнению с последним матчем. Я очень рад, что мы взяли три важных очка в тяжелой игре против отличной команды. Мы знаем, что Мбаппе игрок заслуживает большой похвалы. Он обладает высоким мастерством и решает исход матча, когда это нужно команде», – цитирует Почеттино L’Equipe.

В чемпионате Франции после 10 матчей «ПСЖ» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя – «Ланс» – на девять очков.

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