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«Ливерпуль», «МЮ» и «Сити» претендуют на игрока «Монако» Тчуамени

«Ливерпуль», «МЮ» и «Сити» претендуют на игрока «Монако» Тчуамени
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Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает ESPN. По информации источника, на 21-летнего француза претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Тчуамени провёл 15 матчей за «Монако» и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.

Ранее сообщалось, что в приобретении футболиста «Монако» заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» рассматривают Тчуамени в качестве подмены для полузащитника Каземиро. Также ранее стало известно, что на игрока претендует лондонский «Челси». Из-за высокого спроса на игрока «Монако» рассчитывает получить за Тчуамени не менее € 60 млн. Контракт игрока с «Монако» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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