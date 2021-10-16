«Ливерпуль», «МЮ» и «Сити» претендуют на игрока «Монако» Тчуамени

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в Англии. Об этом сообщает ESPN. По информации источника, на 21-летнего француза претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Тчуамени провёл 15 матчей за «Монако» и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.

Ранее сообщалось, что в приобретении футболиста «Монако» заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» рассматривают Тчуамени в качестве подмены для полузащитника Каземиро. Также ранее стало известно, что на игрока претендует лондонский «Челси». Из-за высокого спроса на игрока «Монако» рассчитывает получить за Тчуамени не менее € 60 млн. Контракт игрока с «Монако» рассчитан до 30 июня 2024 года.