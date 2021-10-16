Ковач назвал Левандовского и Бензема главными претендентами за «Золотой мяч»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач назвал своих фаворитов среди претендентов на «Золотой мяч».

«Есть много очень сильных футболистов, которые могут рассчитывать на трофей. Карим Бензема входит в их число. Также можно отметить Роберта Левандовского. Он побил рекорд результативности в Германии. Это существенный аргумент. Посмотрим, кто сможет навязать им борьбу. К счастью, не мне решать судьбу этого трофея. Если бы я мог, то отдал бы его всем», — цитирует Ковача пресс-служба «Монако».

В сентябре Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир прошлого сезона Бундеслиги. Он забил 41 гол в 29 матчах. Карим Бензема в минувшем сезоне провёл 34 матча в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал девять результативных передач.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября 2021 года в Париже.