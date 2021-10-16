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Ковач назвал Левандовского и Бензема главными претендентами за «Золотой мяч»

Ковач назвал Левандовского и Бензема главными претендентами за «Золотой мяч»
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Главный тренер «Монако» Нико Ковач назвал своих фаворитов среди претендентов на «Золотой мяч».

«Есть много очень сильных футболистов, которые могут рассчитывать на трофей. Карим Бензема входит в их число. Также можно отметить Роберта Левандовского. Он побил рекорд результативности в Германии. Это существенный аргумент. Посмотрим, кто сможет навязать им борьбу. К счастью, не мне решать судьбу этого трофея. Если бы я мог, то отдал бы его всем», — цитирует Ковача пресс-служба «Монако».

В сентябре Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир прошлого сезона Бундеслиги. Он забил 41 гол в 29 матчах. Карим Бензема в минувшем сезоне провёл 34 матча в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал девять результативных передач.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября 2021 года в Париже.

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