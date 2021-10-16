Тухель — о Вернере: «Челси» не может ждать, когда нападающие наберут форму

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» поделился мнением о нападающем Тимо Вернере.



«В случае с нападающими иногда происходит так, что мы не можем ждать, когда они наберут форму. Мы хотим видеть на поле ребят, которые находятся в отличной форме, чувствуют уверенность в своих силах и готовы передать определённый импульс команде. Да, Тимо провёл хороший матч, забил «Саутгемптону», и мы надеемся, что это придаст ему уверенности. Но стоит отметить, что это произошло уже две недели назад», — приводит слова Тухеля Evening Standard.



Матч 8-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Челси» состоится сегодня, 16 октября, на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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