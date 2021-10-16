«Арсенал» — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 16 октября, состоится матч «Арсенал» — «Зенит». Встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Зенит».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).
Санкт-петурбургский «Зенит» в 10 матчах набрал 23 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (9) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (19) и «Сочи» (18).
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