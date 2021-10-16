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«Уотфорд» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30

«Уотфорд» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:30
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Сегодня, 16 октября, состоится матч «Уотфорд» — «Ливерпуль». Встреча 8-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Ливерпуль».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Тони Харрингтон.

«Ливерпуль» в 7 матчах набрал 15 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (7) — на 15-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 8 встречах набравший 16 очков. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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